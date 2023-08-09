خالد الغندور: جمهور الأهلي جميل وحبوب

وصف خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، جمهور الأهلي على منصات السوشيال ميديا بالجميل والحبوب انتقادا منه على تفاعلهم واتهامهم اتحاد الكرة بمجاملة الزمالك في مد قيد اللاعبين لحل أزمة مديوناته.

اتحاد الكرة كان قد قرر مد مهلة القيد بالقائمة الأولى لمدة 3 أيام لجميع الأندية لتنتهى 8 أغسطس الماضي، في إطار التحضير لمنافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه بشهر منتصف شهر سبتمبر المقبل 2023-2024.

وقال الغندور خلال برنامج (زملكاوي):" في حاجتين هتكلم عنهم النهاردة لأن الحلقة سريعة ووقتنا ساعتين فقط أول حاجة موضوع جمهور الأهلي على السوشيال ميديا الجميل الظريف والحبوب عن اتهامهم لاتحاد الكرة بمجاملة الزمالك وقانون ساكسونيا لقرار مد قيد اللاعبين 3 أيام والهجوم على حازم إمام بعد شكر ميدو له في قيد اللاعبين الناشئين وكأن هذا القرار لم يحدث من قبل في التاريخ".

أضاف:" لو رجعنا للسنين الماضية وقت الكابتن مجدي عبدالغني كام مرة حدث مد لفترة القيد اللي دلوقتي مجلس الأهلي الحالي بيستعر منه ولا يتم دعوته لحضور أي افتتاح، ده عمل حاجة جديدة في التاريخ، مد فترة القيد شهرا اضافيا موسم 2014، ومد فترة القيد في موسم 2016، وفي موسم 2020 اتحاد الكرة يمد فترة القيد 20 يوما واتحاد الكرة يمد فترة القيد في موسم 2021 لمدة أكثر من 17 يوم يعني مش 3 أيام".

أتم:" الزمالك ليس النادي الوحيد المديون لاتحاد الكرة هناك 3 أندية أخرى وهم الإسماعيلي والمصري والمقاصة".