 بولندا ترسل 2000 جندي آخر لحراسة حدودها مع بيلاروس - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أغسطس 2023 4:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

بولندا ترسل 2000 جندي آخر لحراسة حدودها مع بيلاروس

وارسو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 3:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 3:57 م

تعتزم بولندا تعزيز حراسة حدودها مع بيلاروس، بألفي جندي آخر، أي ضعف العدد الذي طلبه سلاح حرس الحدود.

وقال نائب وزير الداخلية، ماتشي فاشيك لوكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" اليوم الأربعاء إن الجنود سيصلون إلى الحدود، خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان حرس الحدود، قد طلب في وقت سابق هذا الأسبوع، ألف جندي آخر. وبولندا، مثل ليتوانيا، قلقة بشأن أنشطة مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.

ولدى بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، حدود مع بيلاروس طولها 418 كيلومترا.

وطبقا لتقارير سابقة، فإن خمسة آلاف من حرس الحدود البولنديين وألفي جندي منتشرين بالفعل هناك. وسيحصلون على مساعدة من 500 رجل شرطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك