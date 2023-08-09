بولندا ترسل 2000 جندي آخر لحراسة حدودها مع بيلاروس

تعتزم بولندا تعزيز حراسة حدودها مع بيلاروس، بألفي جندي آخر، أي ضعف العدد الذي طلبه سلاح حرس الحدود.

وقال نائب وزير الداخلية، ماتشي فاشيك لوكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" اليوم الأربعاء إن الجنود سيصلون إلى الحدود، خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان حرس الحدود، قد طلب في وقت سابق هذا الأسبوع، ألف جندي آخر. وبولندا، مثل ليتوانيا، قلقة بشأن أنشطة مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.

ولدى بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، حدود مع بيلاروس طولها 418 كيلومترا.

وطبقا لتقارير سابقة، فإن خمسة آلاف من حرس الحدود البولنديين وألفي جندي منتشرين بالفعل هناك. وسيحصلون على مساعدة من 500 رجل شرطة.