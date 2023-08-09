بشار الأسد: لم نكن مقتنعين بالكثير من القرارات التي اتخذناها بعد أحداث 2012

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن السلطة السورية لم تكن مقتنعة بالكثير من القرارات التي اتخذتها بعد أحداث 2012، مستشهدًا بالتغييرات التي حدثت بالنسبة للدستور، وطريقة التعامل مع المظاهرات.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «الكثير من القرارات التي اتخذناها لم نكن مقتنعين بها أساسًا، لم نأخذها لأننا مقتنعون بها، وعلى سبيل المثال التغييرات التي حصلت بالنسبة للدستور، والكثير من الأشياء الأخرى».

وأكمل: «قلت لهم إننا سنقوم بتلك الإجراءات، ومع ذلك سوف تستمر الحرب، على سبيل المثال المظاهرات التي سميت سلمية، والتي تعاملنا معها في البداية على أساس أنها سلمية، ونعلم أن كثير من جماعات الإخوان وغيرها زجوا بها، وبدأوا إطلاق النار على الشرطة».

وأشار إلى أنهم سيتخذون نفس الإجراءات لو عاد بهم الزمن مرة أخرى؛ لأن التعامل مع الموضوع لا ينطلق من قناعاته الشخصية، وإنما مفهوم بعض الناس للموضوع.

واستطرد: «الكثير كان يؤمن أن المظاهرات سلمية ويعتقد أن الدستور مشكلة، ولذلك كان لابد من القيام بتلك الإجراءات، لكي نثبت للناس أن المشكلة غير متعلقة بالدستور والمظاهرات السلمية، القضية أكبر من ذلك، وهم اقتنعوا متأخرين».