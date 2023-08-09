إعلام إسرائيلي يزعم: إحباط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة

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زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أجهزة الأمن ضبطت شحنة طائرات مسيرة كانت متجهة إلى قطاع غزة تم إخفاؤها داخل إحدى الحافلات الصغيرة.

وادعى موقع «آي 24» الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه وتم ضبط الشحنة خلال تفتيش الحافلة التي تقلها عند معبر بيت حانون المحاذي لقطاع غزة.

وأضاف أن كلبا كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية خلال فحص السيارة تمكن من اكتشاف الطائرات، التي كانت داخل حقيبة في السيارة.

وبحسب الموقع، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه من المحتمل أن تلك الطائرات كانت متجهة إلى مجموعات مسلحة داخل قطاع غزة.