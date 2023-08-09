 السعودية تعلن عن ضبط 1.3 مليون حبة أمفيتامين مخدرة - بوابة الشروق
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السعودية تعلن عن ضبط 1.3 مليون حبة أمفيتامين مخدرة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 7:57 م

أعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء ضبط أكثر من 1.3 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مكنات كهربائية.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، اليوم الأربعاء: "بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط مليون و394 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الرائد الحازمي، أنه تم "القبض على مروجي الشحنة، وهما مقيمان من الجنسيتين الأردنية والسورية"، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

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