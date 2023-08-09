قائمة الصادرات اليابانية المحظورة لروسيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت القائمة السوداء الموسعة للصادرات اليابانية إلى روسيا والتي تغطي حوالي 750 عنصرا جديدا، بما في ذلك السيارات المستعملة، حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بما يتماشى مع العقوبات التي فرضتها دول مجموعة السبع وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وحظرت اليابان بالفعل شحنات إلى روسيا من السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 6 ملايين ين (42 ألف دولار) بدءا من أبريل من العام الماضي، وتشمل الإجراءات الآن أيضا السيارات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل والتي تتجاوز سعة محركها 1900 سنتيمتر مكعب، والسيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات السيارات الكبيرة، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

كما تم حظر صادرات سلع حيوية أخرى، مثل أشباه الموصلات التي يمكن تحويلها إلى الاستخدام العسكري والأدوات الآلية والروبوتات، بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا، حيث بلغ إجمالي صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا في عام 2022 حوالي 200 ألف وحدة ، بزيادة حوالي 30% عن العام السابق ، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الحظر الأخير سيوقف حوالي 20% مما تم تصديره إلى روسيا في عام 2021 من حيث القيمة.

وتشمل العناصر الأخرى التي أضيفت إلى القائمة السوداء للتصدير معادن مثل الحديد والصلب والغلايات والألياف التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأنشطة الصناعية لروسيا.