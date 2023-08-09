شركة إيون الألمانية تحذر من عودة أسعار الطاقة في أوروبا إلى الارتفاع

قالت شركة الطاقة الألمانية العملاقة إيون إن سوق الطاقة الأوروبية لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار إلى حد ما ، داعية المستهلكين والشركات إلى مواصلة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء.

وقالت الشركة في عرض نتائجها للنصف الأول من العام الحالي "مازالت هناك مصادر كبيرة للغاية لعدم اليقين على جانبي العرض والطلب، مع وجود المخاطر المتعلقة بالتطورات المستقبلية لأسعار الجملة" في سوق الطاقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسعار الجملة الأوروبية بشدة مقارنة بمستوياتها المرتفعة القياسية التي سجلتها في العام الماضي، في حين امتلأت مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حاليا وقبل بدء موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا. ورغم ذلك مازالت الشركة الألمانية تحذر من أنه إذا حدث أي نقص غير مخطط في الإمدادات بالتزامن مع موجة طقس بارد خلال الشتاء، يمكن أن ترتفع الأسعار بشدة.

في الوقت نفسه كثفت إيون استثماراتها في مجال التحول في مجال الطاقة لكي تؤهل نفسها للتعامل مع زيادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا. وأنفقت الشركة حوالي 4ر2 مليار يورو على البنية التحتية خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 36% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما أكدت الشركة اعتزامها استثمار حوالي 8ر5 مليار يورو خلال العام الحالي ككل.

