أحيت اليابان، اليوم الأربعاء، ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي على مدينة ناجازاكي قبل 78 عاما من خلال توجيه نداء للدول المسلحة نوويا.

وقال عمدة ناجازاكي، شيرو سوزوكي، إن الدول المسلحة نوويا يجب أن"تظهر الشجاعة" وتبتعد عن فكرة الردع النووي.

وجاء بيان العمدة خلال حفل إحياء ذكرى الضحايا والذي تقلص حجمه بشكل كبير بسبب الإعصار.

ولم يتمكن الضيوف من الداخل والخارج، بمن فيهم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من حضور الحفل شخصيا بسبب العاصفة. ولأول مرة منذ عام 1963، لم يتم إحياء الذكرى في حديقة السلام، ولكن في قاعة المعارض في المدينة.

وتم الوقوف دقيقة صمت في الحفل في الساعة 11:02 صباحا (0202 بتوقيت جرينتش) لإحياء ذكرى يوم التاسع من أغسطس 1945، عندما انفجرت القنبلة الذرية "فات مان" التي أسقطتها الولايات المتحدة فوق ناجازاكي.

وقُتل في ناجازاكي وحدها نحو 70 ألف شخص جراء التأثير المباشر للضربة، في حين أصيب 75 ألف آخرون.

وقبلها بثلاثة أيام، دمرت الولايات المتحدة هيروشيما بقنبلة ذرية أخرى. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس 1945.