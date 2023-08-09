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عُثر على 11 شخصا متوفين وسط الأنقاضِ عقب اندلاع حريق في نُزُلِّ لقضاء العطلات مخصص للمعاقين ببلدة وينتزينهايم الفرنسية، حسبما قالت ناتالي كيلفاسر، نائبة المدعي العام بمدينة كولمار القريبة.

وذكر مسئولون في وقت سابق أن 10 بالغين يعانون من إعاقات ذهنية متوسطة، وأحد أفراد طاقم الرعاية، في عداد المفقودين. وجرى إجلاء 17 شخصا لأماكن آمنة.

واندلع الحريق نحو الساعة السادسة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في وينتزينهيم، بالقرب من مدينة كولمار بمنطقة ألزاس "حوالي 30 كيلومترا من الحدود الألمانية".

وذكر متحدث باسم دائرة الإطفاء أن البحث عن الشخصين المفقودين لا يزال جاريا.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقا على الحادث عبر موقع تويتر "في ظل هذه المأساة، قلبي مع الضحايا والمصابين والمقربين منهم".

ووصفت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الحادث بالمروع، وقالت إنها سوف تذهب لموقع الحادث، وتقدم وزير الداخلية جيرالد دارمانين بالشكر لقوات الإطفاء لسرعة تعاملهم مع الحادث.

وذكرت إدارة الإقليم أن شخصا أصيب في الحريق، وأصيب آخر بصدمة.

وأضافت إدارة الإقليم أن مجموعة من الأشخاص البالغين من مدينة نانسي كانت تقيم بالنُزُلِّ، بينما تحدث ناطق بلسان دائرة الإطفاء عن مجموعة تابعة لمؤسسة ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت السلطات إنه تم إخماد الحريق سريعا، ولكن 300 متر مربع من المنزل الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع احترقت.

وذكر متحدث باسم دائرة الإطفاء أن العديد من رجال الإنقاذ في الموقع سرعان ما سيطروا على الحريق.

وقال نائب رئيس بلدية وينتزينهايم، دانيل ليروي، اليوم الأربعاء: "كان هذا النُزُل يعمل جيدا للغاية ولم يسبب أي مشكلات".

وبحسب ليروي، اندلعت النيران في قبو المنزل، وقد انهار السطح، ولحق الدمار بالطابق العلوي بأكمله، وظل الطابق الأرضي فقط، الذي يضم الغرف، سليما.

ولم يتسن بعد تحديد سبب الحريق.