مدرب الإسماعيلي يكشف سبب عودة إيهاب جلال لتدريب الفريق

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي، سبب موافقة إيهاب جلال على العودة لتدريب الدراويش في الموسم الجديد.

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: «تربينا في النادي الإسماعيلي، وعودتنا لقيادة الإسماعيلي الموسم المقبل هو جزء من رد الجميل، والإدارة أخبرتنا أنهم يرغبون في إعادة البناء من جديد».

وأضاف: «إيهاب جلال لم يتردد للحظة في قبول مهمة تدريب الإسماعيلي، نحاول دائمًا التحدث عن الإيجابيات وتلاشي أي سلبيات».

وتابع مدرب الإسماعيلي: «الإسماعيلي يمتلك مجموعة لاعبين مميزين لكنهم يحتاجون إلى التطوير والاستفادة منهم بأفضل طريقة ممكنة».

وواصل: «مستحيل نادي الإسماعيلي بحالته الحالية يستطيع أن يوفي بالأرقام الموضوعة في عقود اللاعبين والصفقات الجديدة، لكن هدفنا هو أن نوفي بعقود اللاعبين المتواجدين حاليًا».

وأكمل: «سنحاول الاستفادة من ناشئي الإسماعيلي خاصة بعد إيقاف القيد لمدة ٣ فترات قيد، لذلك نحاول الاستفادة من كل العناصر المتاحة لنا، لكن نتمنى من جماهير الإسماعيلي الوقوف بجوار الفريق في كل الأحوال».

وأتم: «باهر المحمدي لديه شرط جزائي في عقده وفي حال قام بدفعه سيرحل مباشرةً لن نستطيع الوقوف أمام رغبته».