رد بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بنسبة 40 % خلال الآونة الأخيرة، إلى زيادة التكلفة على المطابع ودور النشر؛ نتيجة ارتفاع أسعار الورق والأحبار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء»، إلى مواجهة المستوردين صعوبات تتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات؛ نتيجة عدم توافر الدولار بالبنوك وارتفاع قيمته أمام العملة المحلية، معقبا: «نسبة التضخم وصلت النهاردة 40 %».

ونوه إلى انعكاس ارتفاع مستوى التضخم بالبلاد على أسعار الشحن والنقل وارتفاع أجور العاملين والكهرباء، معقبا: «للأسف الأدوات المكتبية لا تعتبر سلعة استراتيجية على رأس أولويات الاستيراد، ونحصل على دورنا كسلعة ترفيهية»، لافتا إلى استمرار سلسلة ارتفاع أسعارها منذ الفصل الدراسي الثانية بالعام الماضي.

وأكد أن الطلب على شراء الكتب الخارجي؛ لا يزال يلقى طلبا من الأسر والأهالي، قائلا: «طالما هناك دروس خصوصية ومراكز دروس خاصة؛ سيكون هناك إقبال على شراء الكتب الخارجية»، مشيرا إلى اعتماد المدرسين على الكتب الخارجية لشرح المناهج وليس الكتاب المدرسي.