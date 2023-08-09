الأردن ورواندا يتفقان على إلغاء تأشيرات الدخول بينهما

وقع الأردن ورواندا، اليوم الأربعاء، اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، في إطار توسيع التعاون بينهما.

ويأتي ذلك الاتفاق الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأردنية، على موقعها الرسمي، بعد جولتين من المشاورات السياسية، عقدها وزيرا خارجية البلدين، الأردني أيمن الصفدي ونظيره الرواندي فنسنت بيروتا، بالعاصمة عمان، في وقت سابق من اليوم، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي سياق متصل، أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان منفصل، أن الملك عبد الله الثاني، استقبل الوزير الرواندي في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان، وبحث معه فرص توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والدفاع.

ووفقا للبيان، أكد الملك عبدالله الثاني على "أهمية زيادة التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على بناء الشراكات والاستثمار في القطاعات الواعدة".

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.