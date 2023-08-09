موراي يتقدم إلى الدور الثاني في بطولة تورنتو للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي، إلى الدور الثاني من بطولة تورنتو المفتوحة للتنس، بفوزه على الإيطالي لورينزو سونيجو، مساء الثلاثاء، في الدور الأول.

وحسم موراي الفوز على سونيجو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 /6 و 6/ صفر.

وسبق لموراي - 36 عاما - التتويج بلقب بطولة تورنتو ثلاث مرات من قبل أخرها في عام 2015.

واحتاج موراي إلى ساعتين وتسع دقائق للفوز على منافسه الإيطالي.

وفي باقي المباريات فاز الأمريكي سيباستيان كوردا على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري 6 /3 و6 /2 والفرنسي هوجو هومبيرت على التشيلي نيكولاس ياري 4/ 6 و6 /3 و6 /4 والأمريكي ماكينزي ماكدونالد على الروسي اسلان كرتسيف 6 /3 و6 /4.