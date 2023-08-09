تجاوز الإصابات بحمى الضنك في تايوان 1100 حالة

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان، أن حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد تجاوزت 1100 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 264 حالة إصابة محلية، الأسبوع الماضي، بما في ذلك الحالات الأولى، التي تم تسجيلها في مقاطعتي "مياولي" و"شيا يي".

وأضافت المراكز أن 229 حالة، تم تسجيلها في مقاطعة تاينان و20 في مقاطعة يونلين وست في مقاطعة "كاوهسينج" وخمس في مقاطعة "شيا يي" واثنتان في مقاطغة "بينجتونج" وواحدة في كل من مقاطعتي "تايتشونج" و"مياولي"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

وتابعت أن إجمالي حالات الإصابة المحلية بحمى الضنك بلغ هذا العام 1109، حتى أمس الأول الاثنين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبدت الشهر الماضي مخاوفها من انتشار فيروس حمى الضنك الذي تنقله بعوضة يطلق عليها اسم "الزاعجة" التي عادة ما يكون موطنها المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، في أوروبا وعلى مستوى العالم.

وقال رامان فيلايودان رئيس إدارة أمراض المناطق الاستوائية في منظمة الصحة العالمية، في 21 يوليو الماضي، إنه منذ عام 2000، ارتفع عدد الحالات السنوية ثمانية أضعاف إلى نحو 4.2 مليون حالة في العام الماضي.

وقال فيلايودان إن: "نصف سكان العالم معرضون الآن لخطر الإصابة بحمى الضنك".

وسجلت منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية بالفعل إصابات محلية في نحو 20 دولة، من بينها إسبانيا وفرنسا.

وأوضح فيلايودان أن موجات الحر المرتفعة تتسبب في تجفيف مواقع تكاثر البعوض وتقليل خطر التعرض للعض.

ودعا المسئول الصحي جميع الدول إلى توخي الحذر بمجرد عودة الأمطار، وذلك لأن البعوض يتكاثر في المياه الراكدة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات على مستوى العالم بنحو 400 مليون حالة. وترى أن التقدير صعب لأن نحو 80٪ من المصابين لا يعانون من أي أعراض أو يعانون بالكاد من أعراض خفيفة فقط عندما يصابون لأول مرة ولا يذهبون إلى الأطباء على الإطلاق.

وأضاف فيلايودان أنه بعد الإصابة، يتمتع المصاب بحصانة من إحدى سلالات الفيروس الأربعة، ولكن إذا حدثت عدوى ثانية، فقد تكون أكثر حدة وتهدد الحياة.

يشار إلى أنه في البداية كان الفيروس يسمى حمى كسر العظام لأنه يمكن أن يسبب ألما شديدا لأطراف الجسم.

وفي عام 2022، كان هناك 2.8 مليون إصابة و1280 حالة وفاة.

ولا توجد أدوية لعلاج حمى الضنك، باستثناء تلك التي تخفض آثار الحمى.