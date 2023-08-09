بشار الأسد: علاقتي بابني حافظ عائلية ولا تتعلق بقضايا الحكم

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تحدث الرئيس السوري بشار الأسد، عن علاقته بابنه قائلا إنها عائلية ولا تتعلق بقضايا الحكم.

جاء ذلك في مقتطفات بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، من مقابلتها مع بشار الأسد، والتي من المقرر أن تُعرض كاملة في وقت لاحق من اليوم.

وقال الأسد: «العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة ولا أناقش معه قضايا الحكم».

وخلال المقابلة أيضا، صرح الأسد بأن هناك سيناريوهات وضعت لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع الرئيسين الراحلين الليبي معمر القذافي والعراقي صدام حسين.

وشدد على أن الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسئولية تجارة المخدرات.

ولفت بشار الأسد، إلى أن صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية.