أوكرانيا: روسيا تهاجم عمال الإنقاذ عمدا

اتهم مدير قطاع الطوارئ في أوكرانيا، الجيش الروسي بتعمد الهجوم على عمال الإنقاذ المدنيين، عقب أن أودت هجمات صاروخية هذا الأسبوع في بلدة بوكروفسك بشرق البلاد بحياة ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

وقال سيرهي كروك في منشور على فيسبوك: "هناك مطاردة ممنهجة للأشخاص الذين يخضعون للحماية وفقا للمعاهدات الدولية، الذين لا يحملون السلاح ويعملون لمساعدة المدنيين".

وكان صاروخان من طراز إسكندر، قد ضربا بلدة بوكروفسك مساء أمس الأول الاثنين، وفقا لما قالته السلطات المحلية.

ووقع الانفجار الثاني عندما بدأ عمال الإغاثة عملهم.

ويتردد أن نائب مدير خدمات الانقاذ المحلية من بين القتلى التسعة.

وقال كروك، إن 78 من رجال الإنقاذ قتلوا، وأصيب 280 آخرون منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.