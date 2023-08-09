تقرير: احتياطي النقد الأجنبي للهند أداة أساسية للدفاع عن الروبية الهندية

أكد تقرير اقتصادي أعدته مجموعة أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج جروب المصرفية الأسترالية، أن احتياطي النقد الأجنبي للهند سيظل أداة البنك المركزي الهندي الأساسية للدفاع عن الروبية الهندية في سوق الصرف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديراج نيم كبير خبراء الاقتصاد الهندي في المجموعة المصرفية القول، إن حركة سعر الفائدة غير واردة، حيث اتضح تماما أن تحديد سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم المستهدف.

وأشارت بلومبرج إلى أن الدولار ارتفع أمام الروبية خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ شهر، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو قرار البنك المركزي الهندي المنتظر بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره اليوم الخميس.

يذكر أن بنك الاحتياط (المركزي) الهندي يعيد تكوين احتياطي النقد الأجنبي، بعد تراجع الاحتياطي بشدة في وقت سابق من العام الحالي، مع تزايد الضغوط على الروبية الهندية نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الأوراق المالية الهندية على خلفية أزمة مجموعة أداني جروب الهندية العملاقة.

يشار إلى أن مجموعة شركات أداني جروب فقدت أكثر من 120 مليار دولار، في أوائل أبريل الماضي بعد تقرير شركة الاستثمار الأمريكية هيندنبورج ريسيرش الذي اتهم أداني جروب بالتلاعب في حساباتها وبياناتها المالية.