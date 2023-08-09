توافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، إلى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، وذلك بعد اعتمادة الشهادات من المدارس التابعين لها وحصولهم عليها للدخول على الموقع الكترونيا.

ورصدت "الشروق"، إقبالاً ضعيفا من طلاب وطالبات المرحلة الأولى على معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، في خامس أيام التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى.

وقالت حنان محمد، طالبة بالشعبة العلمية، إنها حصلت على مجموع 93٪ بالثانوية العامة بعد استذكارها للدروس جيداً وسهرها الليالي الطويلة، لتحقيق حلمها وهدف والدتها، موضحة أنها نسقت على كلية طب أسنان؛ لرغبة والدتها في فتح عيادة لها بمركز الأسنان الخاص بهم في محافظة الجيزة.

وأشارت إلى أنها نسقت من الخارج بواسطة اللاب توب الخاص بها، ولكنها لم تستطع طباعة الاستمارة، منوهة بأنها حضرت إلى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة لطباعة استمارة الرغبات والاستفسار عن موعد النتيجة.