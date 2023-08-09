مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي يضم عددًا من كل القضايا المتعلقة بالاستثمار، والسياحة، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن ورش العمل المتخصصة شهدت تبادل الآراء بين الحضور والخبراء والمتخصصين والمواطنين؛ فيما يخص قضايا المحور الوطني كافة، لافتة إلى رفع هذه الآراء إلى متخذي القرار، لمناقشة القابل منها للتنفيذ.

وذكرت أن المحور الاقتصادي يشمل 8 لجان، تندرج تحتها العديد من القضايا الخاصة بهذا المحور، والتي يتم النقاش بشأنها ضمن فعاليات الحوار الوطني.

وأوضحت أن أبرز ما تم الحديث عنه ضمن جلسات المحور الاقتصادي، متعلق بالموضوعات الاقتصادية بشكل عام؛ نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأكمله، خاصة وأن مصر لا تعيش بمعزل عن العالم.

وأوضحت الدكتورة هبة واصل، أن الدين العام كان أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها، ذاكرة أن الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة.