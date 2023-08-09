خبير باليونسكو: الحيوانات البرية والمستأنسة تحمل أمراض فيروسية معدية بـ75%

قال عاطف محمد كامل عضو اللجنة العلمية لاتفاقية سايتس وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن التجارة غير الشرعية في الأحياء البرية لها العديد من العواقب البيئية والصحية العامة على المواطنين، مؤكدا أن عدد من الحيوانات البرية والمستأنسة تحمل أمراض فيروسية معدية بنسبة 75%.

وأضاف عضو لجنة اليونسكو، لـ«الشروق»، أنه ليست التجارة غير الشرعية في الحيوانات وحدها التي لها عواقب بيئية وصحية، ولكن تهريب الحيوانات البرية الغريبة وهي صناعة بمليارات الدولارات تتضمن إزالة وشحن الثدييات والزواحف والبرمائيات واللافقاريات والأسماك في جميع أنحاء العالم وهو أمر خطير جدا.

وذكر أن التجار الذين يعملون بطريقة غير شرعية في تجارة الحيوانات، يركزوا على الحصول على النمور البرية، ووحيد القرن والفيلة والبانجولين وأنواع معينة من الزواحف.

وتابع أنه خلال العقد الماضي تم تصدير ما يقرب من 975 مجموعة مختلفة من أصناف الحيوانات البرية بشكل قانوني وغير قانوني من إفريقيا واستيرادها إلى مناطق مثل الصين واليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح أن الباحثين وعلماء الحيوان والبيئة كشفوا أن البلدان الفقيرة ماليا في إفريقيا قد تعزو ما يقرب من 44% من الوفيات، بسبب الأمراض المرتبطة بالتهاب الحيوان.