كوريا الجنوبية وإثيوبيا تبحثان التعاون في التعليم والصحة والبنية التحتية

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإثيوبيا مشاورات لمناقشة تعزيز التعاون الإنمائي في التعليم والصحة العامة والبنية التحتية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في سول اليوم الأربعاء.

وفي الاجتماع الذي عقد في أديس أبابا الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين ونظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن على الحاجة لزيادة تعزيز التعاون في هذه المجالات وتوسيع العلاقات الاقتصادية من خلال التجارة والاستثمار، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتحقيقا لهذه الغاية، اقترح بارك أن يتحرك الجانبان بسرعة نحو إبرام معاهدة استثمار ثنائية وإطار لتعزيز التجارة والاستثمار.

ووفقا للوزارة، وافق ديميكي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، اللذين يحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الثنائية، وتعهد ببذل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

كما تحدث بارك عن ملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وأكد أن استضافة الحدث ستكون بمثابة فرصة لتعزيز علاقات سيول مع المنطقة الأفريقية.

وطلب الوزير الكوري الجنوبي من إثيوبيا، التي تعد بوابة مهمة لدبلوماسية سول في أفريقيا، المساهمة بنشاط في نجاح قمة كوريا الجنوبية أفريقيا المقرر عقدها العام المقبل، وفقا ليونهاب.

