إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة كل التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا؛ للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي وادي النطرون وكوم حمادة، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 380 مترًا عبارة عن حالتي تعدٍ "أسوار"، بمساحة 300 متر بقرية كفر داود بوادي النطرون، وحالة تعدٍ بمساحة 80 مترًا عبارة عن بناء بالطوب الأحمر، والأسمنت بقرية كفر غرين التابعة للوحدة المحلية بالنجيلة بكوم حمادة.

وتؤكد المحافظة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.