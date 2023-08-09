بشار الأسد: لم نبدأ القطيعة مع الدول العربية ولم نقم بأي عمل ضدها

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن «علاقات دمشق مع روسيا وإيران، أثبتت أن سوريا تعرف كيف تختار أصدقاءها بشكل صحيح».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن «تركيا بلد جار، لذلك كان من الطبيعي أن تسعى سوريا لتحسين العلاقة معها».

وأكمل: «لو أتت ظروف مختلفة في المستقبل بعد انسحاب تركيا من أجل تحسين العلاقات، من الطبيعي أن نعود لسياسة بناء علاقات جيدة مع الجيران، تلك مبادئ وليست سياسات عابرة».

وأكد أن دمشق لم تبدأ القطيعة مع الدول العربية ولم تقم بأي عمل ضدها، مضيفًا: «عندما عدنا للجامعة العربية، لم نلم أي طرف ولم نسأل أي طرف لماذا فعلتم ذلك».

واختتم: «ما مضى مضى، دائمًا ننظر إلى المستقبل، ولو هناك طريقة أخرى أفضل نتمنى أن ننصح بهذا الشيء لنتبعه، لا نسعى لصدامات أو مشكلات عبر تاريخنا، هذا جوهر سياستنا».