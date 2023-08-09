كشف علي كميخ، نجم النصر السعودي السابق، عن تمنيه انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك، إلى أحد أندية الدوري السعودي، ووصفه بأبرز لاعبي الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان.

قال كميخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن خروج نادي الزمالك من بطولة كأس الملك سلمان، كان أمر محزن على الجميع، خاصة وأنه قدم بطولة جيد وكان خروجه مشرفًا.

أضاف:" حضور جماهير الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان من مميزات المسابقة، موضحًا أن مباراة النصر والشرطة العراقي ستكون صعبة للغاية، على الرغم من أن «العالمي» فريق متكامل، مؤكدًا «أتوقع أن يكون النهائي بين النصر والهلال».

أشار كميخ:" محمد صلاح سطر اسمه بالذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي، والمنافسة بين الأندية السعودية على ضمه ستكون شرسة".

واصل:" سيكون أمر جيد انضمام صلاح لـ النصر، وثنائية صلاح وكريستيانو رونالدو ستكون مميزة في العالمي".

أتم كميخ:" محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ومن أفضل حراس إفريقيا، وتواجد اسمه على رادار الأندية السعودية يزيد من قوة المسابقة، واهتمام النصر بضمه أمر رائع".