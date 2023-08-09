عادل عبدالرحمن: كولر يعرف احتياجات الأهلي جيدا في الموسم القادم

يرى عادل عبدالرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رغبة الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي بقيادة مارسيل كولر، في عدم التعاقد مع صفقات كثيرة أمر طبيعي، في ظل امتلاكه لعناصر مميزة، وكل مركز أصبح فيه 3 لاعبين، كما أنه تعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم بالإضافة للرغبة في ضم المهاجم الأجنبي.

وقال عبدالرحمن في تصريحات تليفزيونية: "كولر يعرف الاحتياجات الفنية، ورغبته في غلق الباب أمام صفقات جديدة باستثناء المهاجم جاء عن دراية وقناعة تامة".

وأضاف: "لاعبي الأندية هم من يساهمون في اختيار طريقة اللعب، وكولر استقر على الطريقة المناسبة للاعبي الأهلي، ودائمًا أن أي مدرب يفكر في تغطية احتياجاته خصوصا في ظل اعتماده على استراتيجية معينة".

وختم حديثه قائلا: "هناك لاعبين في الأهلي قادرة على اللعب في أكثر من مركز، وأي نادٍ في العالم يعتمد على 17 لاعبا، ومن الصعب الاعتماد على 30 لاعبا بصفة مستمرة، لذلك كولر يسعى لتلبية احتياجاته الفنية فقط".