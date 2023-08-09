محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية في قرية العفادرة بساحل سليم

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروع الوحدة الصحية بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".

رافقه خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس هشام أوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

وتفقد المحافظ الوحدة الصحية بالعفادرة نموذج "2"، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلبي احتياجات المواطنين، وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي"، ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة، وتطعيمات، وعيادة أسنان، ومركز كبار السن، وخدمات تثقيفية، وعيادة إسعافات أولية، ومتابعة حمل، والدور الأول علوي يحتوي على غرفة أنظمة، وعيادة طب أسرة ومشورة، ومعمل، والدور الثاني العلوي يحتوي على غرفة تعقيم، ومغسلة، ومخزن، والإدارة؛ وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"؛ يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في جميع القطاعات، ضمن مبادرة حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

وتابع أن المشروعات تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بـ35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا "1227 فصلا دراسيا" بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه.

والري 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، ومشروعات متنوعة ما بين "أسواق ومواقف ونقاط إطفاء" بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات، و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و10 محطات سكة حديد، ومحطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ووجه محافظ أسيوط، بأهمية المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات، وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها؛ للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ينفذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم، وأبوتيج، وأبنوب، والفتح".