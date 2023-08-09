البرلمان الهندي يقر مشروع قانون الخصوصية لحماية البيانات الشخصية عبر الانترنت

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أقر مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت، في انتصار لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتجديد القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع يحتاج الآن إلى موافقة رئاسية ليصبح قانونا

وسيعمل القانون المقترح على تسهيل قواعد تخزين البيانات ومعالجتها ونقلها لشركات عملاقة التكنولوجيا، وكذلك الشركات المحلية التي تسعى للتوسع في الخارج.

ويخفف القانون من تدفق البيانات ويقلل من أعباء الامتثال لشركات الإنترنت العالمية مثل جوجل وميتا بلاتفورمس.

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