قصة مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أطفال أشقاء

المرض غير المُشَخَّص هو حالة طبية لا يُعرف سببها بعد التقييم الشامل. ورغم أن الأمراض غير المُشخَّصة نادرة نسبيا، إلا أنها لا تزال تصيب الملايين؛ حيث يعاني ما يصل إلى 350 مليون إنسان حول العالم من حالة "غير مُشخَّصة" أو "نادرة".

وتُعرَّف الحالة النادرة بأنها المرض الذي يصيب أقل من واحد من بين كل 2000 إنسان من سكان الاتحاد الأوروبي، أو أقل من 200 ألف إنسان في الولايات المتحدة.

ويتأثر الأطفال دون سن الخامسة بشكل أكبر؛ فهم يشكلون 50 في المئة من الحالات، 30 في المئة منهم يموتون قبل سن الخامسة، وفقا لأحد التقارير. وفي المملكة المتحدة وحدها، يولد 6000 طفل كل عام مصاب بمتلازمات لا مسمى لها بعد.

إن التعامل مع التحديات الطبية التي يواجهها الطفل أمر صعب بما فيه الكفاية، لكن عدم التشخيص يفتح الباب لتحديات إضافية لا تُحصى أمام الأطباء والعائلات. وهذا شيء تعرفه جيدا "آنا جيويت"، وهي ممرضة متخصصة في رعاية أطفال المتلازمات غير المسماة، في مستشفى "غريت أورموند ستريت" في لندن. فبدون تفسير لحالة أطفالهم، يشعر الآباء بالضياع والوحدة.

وفي بعض الأحيان، وعلى الرغم من مخاوفهم، يُقال لمقدمي الرعاية إن طفلهم "طبيعي". وترى جيويت أن هذه "غالبا ما تكون أسوأ كلمة لوالد لديه طفل يعاني من حالة غير مشخصة".

وتتمثل إحدى الصعوبات في أن معظم الأطفال الذين يعانون من أعراض، لا يعانون من مرض خطير. وبشكل عام، من المرجح أن يكون شيئا ثانويا أو مؤقتا. ونتيجة لذلك، يحتاج معظم الآباء إلى طمأنتهم بأن طفلهم بخير، بدلا من عشرات الفحوصات المعملية وأسابيع من الفحوصات الطبية الإضافية.

ويقول ويليام غال، كبير الباحثين في المعهد الوطني للجينوم البشري في بيثيسدا بولاية ميريلاند الأمريكية: "إذا كنت ستتعامل مع شكاوى مئة من الآباء، فإنك ستجد أن معظمهم يحتاج إلى طمأنة بعدم حدوث مكروه".

لكن في بعض الحالات، يمكن أن يأتي هذا الأسلوب بنتائج عكسية، كما حدث مع "ويلهلم". فبعد أن طمأن الأطباء هيلين وزوجها ميك إلى أنه لا بأس فيما يتعلق بصحة طفلهما، لسوء حظهما أصيب طفلهما بالصرع والربو والخانوق الكاذب معا. وهذا الأمر لم يُقنع الزوجين، ما دفعهما إلى الضغط لإجراء تحقيقات طبية.

استمرت الحياة رغم ذلك. وتتذكر هيلين قائلة: "كان ويلهلم رائعا في المدرسة، ولديه الكثير من الأصدقاء. كان صبيا لطيفا. قال المعلمون في المدرسة إنه سيكون الأمين العام للأمم المتحدة، لقد كان مرِحا. كان طفلا طبيعيا"

كمعظم الأطفال العاديين، كان "ويلهلم" وأخته الكبرى يعودان إلى المنزل من المدرسة مصابين بالتهابات وحشرات مزعجة. لكن بالنسبة لويلهلم، كان التعافي يستغرق وقتا أطول من المعتاد، وكانت هيلين تتلقى الإجابة ذاتها من الأطباء: "بالنسبة لبعض الأطفال، هذا الوضع عادي تماما".

بعد ظهر أحد الأيام عندما كان "ويلهلم" في الخامسة من عمره، خرج لقطف التوت، وعندما دخل، أصيب بسعال شديد لدرجة احتقان عينيه بالدم. وتورّم وجهه مع ارتفاع في درجة حرارة جسمه. لم يسبق للأطباء أن رأوا هذه الأعراض مجتمعة، لكنهم أيضا لم يجدوا سببا ما.

أكد الأطباء لهيلين أن الأعراض المختلفة التي ظهرت على "ويلهلم"، لم يكن سببها جينيا أو وراثيا. وعندما أصبح "ويلهلم" في الثامنة من عمره، أنجبت هيلين وميك طفلهما الثالث "هوغو".

في الواقع، ما يصل إلى 80 في المئة من الحالات النادرة وغير المشخصة يكون السبب فيها جينيا. لكن وكما يشير "غال"، فإن معظم الأطباء ليسوا متخصصين في علم الوراثة.

ويقول: "جزء من المشكلة هو رغبة الأطباء في طمأنة الوالدين بأن بإمكانهما إنجاب طفل ثان. فعندما لا يعرفون السبب الجيني، لا يمكنهم تقدير معدل تكرار حدوثه".

ويضيف: "في بعض الأحيان تكون الإجابة الافتراضية هو أن نقول: لا نعتقد أنه وراثي. وأساس ذلك هو عدم وجود سبب جيني معروف"، لكن "غال" يرى أن "هذه ليست أفضل إجابة افتراضية" على أسئلة الوالدين.

حياة مليئة بالشكوك

في الأشهر الأخيرة من حملها في "هوغو"، شعرت هيلين بحركة غريبة؛ ركلة غير منتظمة تذكرها بأطفال صغار مصابين بالصرع. لقد كان شيئا لم تشعر به من قبل مع "ويلهلم" أو أخته الكبرى. وأخبرها الأطباء أن الطفل يعاني من الفواق أو الحازوقة.

ولد "هوغو" في 27 ديسمبر عام 1991. وبعد ست ساعات من الولادة، أصيب بنوبة صرعه الأولى. إذن فشكوك هيلين كانت صحيحة، لقد كان "هوغو" يعاني من الصرع.

قضى هوغو الأشهر الستة الأولى من حياته في المستشفى. وما زاد من سوء صدمة الأسرة، هو شكوك فريقه الطبي حول أن ميك كان يهز طفله "هوغو".

تقول هيلين: "ما زال هذا عالقا في رأس زوجي حتى اليوم، وفي بعض الأحيان نخشى من الذهاب إلى المستشفى".

وتتذكر هيلين قيام الفريق الطبي بمراقبة سلوكها مع طفلها قائلة: "لقد كان أفظع شيء مررت به على الإطلاق".

بالنسبة لـ"جيويت"، كان الخوف من الحكم على الوالدين أمرا كثيرا ما تكرر خلال حديث العديد من العائلات إليها وهي تحاول طمأنتهم. فبالنسبة لبعض الأهالي، بدا الأمر "كما لو أن الناس لا يصدقونهم، ويرون أن الأم مبالغة في قلقها" على حد قولها. "وقد يشعر آخرون ممن لا ينتمون إلى طبقة اجتماعية راقية، بأنه يخضعون للحكم عليهم".

عاش هيلين وميك لحظات أمل في بعض الأوقات؛ فعندما كان "هوغو" يبلغ 18 شهرا، قيل لهيلين إنه لن يمشي أو يجلس بالاعتماد على نفسه. وفي نفس اليوم الذي عادوا فيه إلى المنزل من المستشفى، قام "هوغو" بالاستناد إلى أريكة في الزاوية، وتقول هيلين إنه "استدار وسار ثماني خطوات، ما أثبت أن الأطباء كانوا مخطئين". واستمر بعد ذلك لا في المشي فحسب، بل في الركض.

حملت هيلين للمرة الرابعة. كانت طفلة أنثى، ما أعطى والديها أملا إضافيا، فقد كان أكبر أطفالها فتاة تتمتع بصحة جيدة، وقيل لهيلين إن الأعراض التي يعاني منها "ويلهلم" و"هوجو" كالصرع، لها تأثير على الذكور فقط.

ولدت إيما في 24 يناير عام 1994. وبعد ولادتها بثلاثين، تعرضت لنوبة صرعها الأولى.

"حظ تعيس"

على مدى السنوات العديدة التالية، كبرت "إيما" لتصبح شخصية تحب اللعب وتحب أن تُضحك والديها. وكانت مثل "هوغو" تعشق الحيوانات. وعلى الرغم من التحديات التي يعيشها الأطفال، كالتوحد وتوقف التنفس أثناء النوم بالإضافة إلى الصرع، استمرت الحياة الأسرية بأفضل ما يمكن، كما تفعل العديد من العائلات التي لديها أطفال يعانون من أمراض مزمنة غير مُشخَّصة.

كما استمر بحث هيلين وميك عن السبب العام الذي يربط جميع الأعراض التي تؤثر على "ويلهلم" و"هوجو" و"إيما".

التقت العائلة بمتخصصين في مستشفى "غريت أورموند ستريت" في لندن بالمملكة المتحدة وجامعة "جون هوبكنز" في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية. ولم يتمكن الأطباء من معرفة حقيقة ما كان يحدث، ووصفوا حالة الأطفال بأنها "حظ تعس".

وعندما بلغ "ويلهلم" الثانية عشرة من عمره، بدأت حالته في التدهور. والآن بات سبب جديد يدعو للقلق، ألا وهو "خرف الطفولة".

لقد نسي "ويلهلم" كيف يركب دراجته، وكان يصادف النباتات الشائكة من دون أن يدرك الخطر المحدق به، وأصبح الواجب المنزلي كخوض معركة. وبعد أن كان يلعب في السابق مع "هوغو" و"إيما" على أنه شقيقهما الأكبر، بدأ يلعب معهما في ندية.

وعندما لم يتعرّف "ويلهلم" على جدته ذات يوم، أدركت "هيلين" أن حالته تتراجع.

في النمسا، خضع "ويلهلم" لعلاج متخصص بإذن من لجنة الأخلاقيات الطبية في البلاد. وفي عامي 1997 و1998، قام فريق بحث فرنسي سويسري بالتحقيق في مدى إصابة الأشقاء الثلاثة بخلل الميتوكوندريا المرتبط بطفرات الحمض النووي. وخضعت هيلين والأطفال إلى فحص لتسلسل الحمض النووي، لكن ذلك لم يُسفر عن أية إجابات.

ولربما اختلفت النتيجة لو كانت الأسرة تخضع اليوم لـ"مشروع الجينوم البشري"، الذي يهدف إلى تحديد تتابع جميع قواعد الحمض النووي للحصول على البصمة الوراثية أو "المخطط الجيني" للبشر، والذي أطلِق في عام 1990، واكتمل في عام 2003. فلقد ساعد هذا المشروع بشكل جذري على تحسين فهمنا لكيفية تشكل الأمراض الجديدة.

يقول "غال" إن اختبار "إكسوم"، الذي يبحث تحديدا في شفرة البروتين في الجينوم (ما يشكل حوالي 2 في المئة من الجينوم بأكمله)، أصبح مفيدا بشكل خاص.

لكن في التسعينيات، كان تسلسل الجينوم بدائيا للغاية لمساعدة "ويلهلم". وعندما بلغ من العمر 15 عاما، بات من الواضح أنه لن يتعافى. وجرى تمريضه في المنزل في إطار ما تعرف بـ"الرعاية التسكينية" بدعم من فريق التمريض.