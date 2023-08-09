السلطات الفرنسية تُرجح مقتل 11 شخصا في حريق دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة شرقي البلاد

لقي 11 شخصا مصرعهم "على الأرجح" جراء حريق اندلع صباح اليوم، في دار لرعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في منطقة ألزاس شرقي فرنسا.

وذكر كريستوف مارو الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة أو- ران أن جميع الضحايا كانوا موجودين داخل دار الرعاية ولم يتمكنوا من الخروج، مشيرا إلى أن المفقودين هم عشرة من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة الذين كانوا يمضون عطلة في المأوى، إضافة إلى أحد الكوادر من العاملين معهم.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يفكر بالضحايا وعائلاتهم، بينما أكدت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء أنها ستتوجه إلى مكان الحريق.

ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران في كل أرجاء النزل الخشبي المبني على الطراز الألزاسي.