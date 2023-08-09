شركات التأمين تتكبد خسائر ضخمة بسبب العواصف العنيفة في أمريكا

أظهرت العواصف الرعدية قوة تدميرية كاسحة في الولايات المتحدة العام الجاري، حتى قبل أن تضرب الساحل الشرقي أمس الأول الإثنين، لتترك حوالي نصف مليون شخص دون كهرباء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتسببت العواصف الرعدية الشديدة، المصحوبة بالبرق وسقوط البرد والتغيرات الحادة في درجة الحرارة بالولايات المتحدة، في نحو 70% من إجمالي الخسائر الكارثية للممتلكات المؤمن عليها في العالم في النصف الأول من 2023، وفقا لتقرير نصف سنوي أعدته "سويس ري" شركة إعادة التأمين الدولية العملاقة.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج سلفا بشكل حصري، بلغ إجمالي الخسائر العالمية بسبب الكوارث الطبيعية حوالي 50 مليار دولار من يناير وحتى يونيو، وهذه ثاني أكبر خسائر منذ 2011.