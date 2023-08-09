الصحة تنعى رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى فاقوس بالشرقية: توفى أثناء العمل

نعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، الدكتور حسن عبدالمعز استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى فاقوس المركزي؛ الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، اثناء عمله بالمستشفى.

وأصدرت المديرية بيان نعي قالت فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تتقدم مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى فاقوس المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الطبيب حسن عبد المعز استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى فاقوس المركزي.

وأوضح البيان أن الطبيب الراحل وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 57 عامًا إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب، أثناء تأدية عمله بالمستشفى.