وزير الدفاع الروسي: نخطط لتعزيز قواتنا على الحدود الغربية

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بالوزارة في موسكو إن الحكومة تخطط لإرسال المزيد من القوات لمناطق القتال.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن شويجو قوله إن روسيا تخطط لمناقشة "تعزيز التشكيلات القتالة بالقوات المسلحة بالاتحاد الروسي على حدودها الغربية".

ضمت روسيا العديد من الأراضي الأوكرانية في خطوة تنتهك القانون الدولي خلال حربها المستمرة منذ 17 شهرا.

ووفقا لموسكو، فإن أجزاء من "الحدود الغربية" الروسية تقع في أوكرانيا. جند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخريف الماضي نحو 300 ألف فرد من أجل الواجب القتالي.

ومن حينها يخشى الروس موجة تعبئة عسكرية أخرى .

وجسد شويجو مؤخرا روسيا على أنها ضحية وتحدث عن زيادة التهديد في المناطق الغربية والشمالية من البلاد.

وأصبحت فنلندا وهي جارة روسيا في الجهة الشمالية الغربية، عضوا رسميا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أبريل. ويبلغ طول حدود فنلندا مع روسيا نحو 1340 كيلومترا، مما يجعله أكبر حد من بين كل دول الاتحاد الأوروبي.