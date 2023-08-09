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أعلنت أمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات، عن طرح 35 فرصة استثمارية ببريدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وتضمنت الفرص الاستثمارية أنشطة صحية، ورياضية، وترفيهية، وتجارية، وفندقية؛ بهدف تحقيق توازن تنموي بالمنطقة مع القطاع الخاص، ولرفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الأمانة، أن معلومات الفرص الاستثمارية متاحة لكل المستثمرين، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.