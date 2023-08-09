ميدو: انتمائي للزمالك يمنعني من تدريب الأهلي

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أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، صعوبة توليه القيادة الفنية للأهلي مستقبلا لأن انتماءه لنادي الزمالك.

وقال ميدو خلال برنامج (الريمونتادا):" خلال فترة مسيرتي التدريبة دائمًا أقود الأندية التي تعاني من أزمات مالية ومشاكل إدارية".

أضاف:" تركيزي في عملي التدريبي يتأثر بسبب وجود مشاكل مالية وإدارية للفرق التي قمت بتدريبها الفترة الماضية".

أكمل:" الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر الذي يملك كل عوامل النجاح الاستقرار والهدوء والفلوس والرعاية".

تابع:" الأهلي فريق كبير وأي مدير فني يتشرف بتولي قيادته الفنية ولكن انتمائي للزمالك يمنعني من تدريبه في المستقبل".

أتم:" لن أدرب الأهلي لأنني زملكاوي".

وقاد ميدو أيضا عدة أندية على رأسها الإسماعيلي في ولايتين ومصر المقاصة والوحدة السعودي.