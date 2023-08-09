ميدو: انتمائي للزمالك يمنعني من تدريب الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، صعوبة توليه القيادة الفنية للأهلي مستقبلا لأن انتماءه لنادي الزمالك.
وقال ميدو خلال برنامج (الريمونتادا):" خلال فترة مسيرتي التدريبة دائمًا أقود الأندية التي تعاني من أزمات مالية ومشاكل إدارية".
أضاف:" تركيزي في عملي التدريبي يتأثر بسبب وجود مشاكل مالية وإدارية للفرق التي قمت بتدريبها الفترة الماضية".
أكمل:" الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر الذي يملك كل عوامل النجاح الاستقرار والهدوء والفلوس والرعاية".
تابع:" الأهلي فريق كبير وأي مدير فني يتشرف بتولي قيادته الفنية ولكن انتمائي للزمالك يمنعني من تدريبه في المستقبل".
أتم:" لن أدرب الأهلي لأنني زملكاوي".
وقاد ميدو أيضا عدة أندية على رأسها الإسماعيلي في ولايتين ومصر المقاصة والوحدة السعودي.