إصابة 16 شخصا في انفجار في مصنع بالقرب من موسكو

أصيب نحو 16 شخصا جراء انفجار وقع اليوم في مصنع بمنطقة سيرجييف بوساد في ضواحي العاصمة موسكو.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار ناجم عن انفجار مخزن للألعاب النارية في سيرجييف بوساد، وتسبب بإصابة 16 شخصا.

وذكرت السلطات الروسية أنها أخلت المناطق المحيطة لتقييم الأضرار، وذلك بعد الدمار الحاصل في واجهات الأبنية المحيطة، مستبعدة أن يكون سبب الحادث طائرة مسيرة.

من جهته، قال مكتب المدعي العام بمقاطعة موسكو، إن الانفجار وقع في مستودع مستأجر بمساحة 1600 متر مربع لتخزين الألعاب النارية، جراء عدم الالتزام بالمعايير التقنية.

وأظهرت لقطات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود كبير من الدخان وتهشم نوافذ مبان مرتفعة.

ويأتي ذلك غداة إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو، حسبما أعلنت السلطات، فجر اليوم، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.