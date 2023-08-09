تقرير: طالبان تستفيد من مساعدات الأمم المتحدة وأمريكا المخصصة للأفغان الفقراء

قال المفتش العام الخاص المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن حكومة طالبان في أفغانستان استفادت من مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، رغم أن الأموال كانت مخصصة للفقراء في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن طالبان "تضغط باستمرار من أجل الحصول على مستويات متزايدة من الاعتمادات والسيطرة على تسليم المساعدات"، وفقا للمفتش العام الخاص المعني بإعادة إعمار أفغانستان.

ويلقي تقرير المفتش بظلال من الشك على مزاعم الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بأن أموال المساعدات ساعدت بشكل مباشر ملايين الأفغان الذين يعانون من سوء التغذية - بدلا من أن تذهب إلى خزائن طالبان.

وذكرت بلومبرج في يوليو الماضي أن المساعدات لا تفيد طالبان بشكل مباشر ولكن أموال المساعدات تنتهي في البنك المركزي، الذي يسيطر عليه مسلحوها الذين أصبحوا إداريين.

ولم يرد المتحدث باسم طالبان بلال كريمي على الاتصالات من أجل التعليق على التقرير.