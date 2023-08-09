اتهم الكاتب الصحافي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، بعض القوى السياسية بتعليق «كل الأشياء» على كتف الرئيس؛ من أجل تحقيق ما أسماه المصلحة الشخصية، معقبا: «لا يوجد لدينا معارضون لكن عندنا ممتعضين زعلانين ومقموصين، أنا أتمنى تكون معارض؛ لأن المعارضة هتوزنك وهتمكنك من وضع برنامج».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن تاريخ مصر السياسي لم يخل من المعارضة، معقبا: «أيام عبد الناصر كان هناك تنظيم واحد هو الاتحاد الاشتراكي؛ لكن احتوى داخله أجنحة معارضة لأقصى درجة، مصر ليست دولة صغيرة، النكت اللي على القهاوي، ليست تسلية؛ لكنها نوع من المعارضة».

وأكد أن حكم جماعة الإخوان المسلمين لم يكن يعترف بمسميات الدولة الوطنية واستقلال وسيادة الدولة، مشيرا إلى نجاح الرئيس السيسي على مدار السنوات العشر الماضية في حماية سيناء من خطر الإرهاب واستعادة السيادة كاملة، معقبا: «الآن في عهد السيسي الطيران المصري داخل سيناء، أنا قضيت فترة تجنيدي في شمال سيناء؛ سنة كاملة لم أر طائرة هناك لأنه كان ممنوع أي طائرة تمر بسيناء نهائيا».

وتابع: «الطيران الآن موجود، المعارضة زمان كانت تقول الرئيس السادات: رجعلنا سيناء منقوصة السيادة، والرئيس مبارك قبل هذا الوضع، الوضع الآن اتعدل، واللي عدله الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأشار إلى نجاح الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية والمواطنة من خلال مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة، معقبا: «بالأرقام في سنة 2008 كانت هناك قضايا مرفوع على حكومة الدكتور أحمد نظيف؛ لكي يكون الحد الأدنى للمرتب 800 جنيه، الآن أصبح 3500 جنيه يعني 4 أضعاف ونصف، دا نسميه إيه!»

ورد على انتقادات بعض التيارات المعارضة خارج الدولة؛ بشأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مستننكرًا: «الدولة عندما تبني العاصمة الإدارية الجديدة تبقى جريمة، هل جريمتها أنها تبني، إذا تركت العشوائيات تكون جريمة، وإذا بنت تكون جريمة، ونسينا أننا كنا نتكلم منذ الستينيات أن القاهرة لم تعد تصلح عاصمة؛ وأننا بحاجة إلى عاصمة جديدة».