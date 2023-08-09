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شركة التأمين البحري جارد: موانئ البحر الأسود في روسيا آمنة

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 3:05 م

قالت ماري كيلي، نائبة رئيس شركة التأمين البحري "جارد"، في منشور على موقع الشركة الالكتروني، إنه رغم المخاطر، "لا يزال من المرجح اعتبار موانئ البحر الأسود الروسية آمنة" نظرا لأنه لا تزال هناك تجارة كبيرة خارج روسيا ولم تتضرر أي سفينة تجارية."

وأضافت كيلي "سوق مخاطر الحرب تراقب عن كثب الوضع الذي يعتبره متعهدو التأمين متقلبا، وعروض الأسعار الآن صالحة فقط لمدة 24 ساعة بدلا من 48 ساعة سابقا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت كيلي إن الموانئ البحرية الأوكرانية "محاصرة فعليا" منذ انهيار اتفاقية البحر الأسود.

وأضافت كيلي أنه ليس من الواضح ما إذا كانت موانئ أوكرانيا البحرية على نهر الدانوب آمنة.

وقالت كيلي إن "حركة المرور من وإلى موانئ الدانوب تقلصت بشكل كبير وارتفعت أسعار مخاطر الحرب".

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