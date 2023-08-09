لجنة الإنقاذ الدولية: 30 مليون أفغاني مازالوا في حاجة ماسة إلى مساعدات

ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية، أنه منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، زادت الاحتياجات الإنسانية بشكل هائل بمختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء، عن اللجنة قولها في بيان صدر أمس الأول الاثنين، إنه منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، يحتاج حوالي 30 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدات؛ لأن نقص التمويل يهدد الاستجابة الإنسانية.

وحذرت اللجنة، من أن خفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان ساهم في زيادة بنسبة 60 % في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتغير المناخ وتراجع الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وحصلت اللجنة على 23% من الأموال المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، مقارنة بـ40% العام الماضي.

وأضاف البيان، أنه تم الحصول على 23% فقط من الأموال المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، مقارنة بـ40% في هذا الوقت من العام الماضي.

غير أن الاستجابة الإنسانية نجحت في تفادي مجاعة في البلاد، في العامين الماضيين.