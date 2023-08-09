حسين لبيب يعلق على أزمة مرتضى منصور وشيكابالا

علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الأزمة الأخيرة التي حدثت بين محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأبيض، ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والصادر حكم قضائي بعزله من منصبه.

وكان مرتضى منصور قد هاجم شيكابالا في تصريحات تليفزيونية أمس الثلاثاء، قبل أن يرد الأخير على التصريحات من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «الزمالك أولا.. جماهير وأعضاء نادينا الحبيب، تعليقا على الممارسات المؤسفة من إدارة النادي التي نالت كل الفرق الرياضية، وكان أخره تجدد محاولات متكررة للإساءة لأحد أهم نجوم كرة القدم عبر التاريخ، محمود عبد الرازق شيكابالا لأغراض لا تخفي على أحد».

وأضاف: «وللحق أؤكد إنني وقد تعاملت معه ولم أشهد منه إلا كل إخلاص وإنكار ذات وحب للنادي، وللفريق وله مني كل الدعم لا يسعني إلا أن أعيد نشر مقطع من بوست سبق لي نشره في 11 فبراير وأعيد نشره في 16 أبريل».

وتابع لبيب: «(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) على كل جماهير نادي الزمالك العاشقة للكيان، وجميع أعضاء الجمعية العمومية أن ينتفضوا جميعا يدا واحدة ونتكاتف لإنقاذ الموقف أن الأمر لم يبلغ في أي وقت مضى، ما يشهده النادي من تردي رياضي وإداري ومالي».

وأتم: «فضلا عن اهتزاز منظومة الأخلاق، إنني أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة على اللاعبين، الذين هم ثروة النادي الإدارة غير الواعية، قامت بتفريغ الفريق من نجومه وأفقدت ما بقي منهم ثقته بنفسه ودوافعه كما أحدثت اهتزازًا في الجهاز الفني، وتسببت برعونتها في فقدان الفريق تماسكه وهويته.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».