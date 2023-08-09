أكبر صندوق للمعاشات بأستراليا يستثمر المليارات بالمملكة المتحدة وأوروبا

يعتزم أكبر صندوق للمعاشات في أستراليا، استثمار المليارات من الجنيهات الاسترلينية في المملكة المتحدة وأوروبا، كما يستعد لموجة من التوظيف في لندن.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، للأنباء اليوم الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي للصندوق بول شرودر، قوله في مقابلة أجريت معه، إن صندوق معاشات أستراليان سوبر الإسترالي الذي تبلغ قيمته 155 مليار جنيه إسترليني (198 مليار دولار)، والذي له استثمارات في مطار هيثرو وأعاد تطوير منطقة "كينجز كروس" في نيو ساوث ويلز، يخطط لإدارة نحو 25% من أصوله خارج لندن بحلول عام 2030.

وقال شرودر، إن إدارة الأصول ستقوم بزيادة عدد الموظفين في لندن إلى نحو 180 موظفا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقابل نحو 83 موظفا في الوقت الحالي، لدعم عمليات التوسع.

وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين إلى نحو 300 بحلول عام 2030.

وتعد الخطوة بمثابة دفعة للندن، بعد أن أضر التصويت بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسمعتها الدولية، وأثار تساؤلات بشأن مدى جاذبيتها كمركز مالي.