استشاري مشروع القاهرة التاريخية: الانتهاء من 5 مناطق بالمرحلة الأولى بعد عام ونصف

قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن إعادة افتتاح مسجد السيدة نفسية (رضي الله عنها) الثلاثاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم؛ تأتي في إطار خطة الدولة نحو تطوير القاهرة التاريخية والتي تشمل تجديد وترميم سلسلة مساجد وأضرحة آل البيت.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن تطوير مسجد السيدة نفسية يعد الافتتاح الثاني بعد مسجد الحسين خلال رمضان الماضي، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة؛ افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

وأضاف أن منطقة القاهرة التاريخية؛ تمثل أكبر ممتلك تراث حول العالم حيث تقع على مساحة تبلغ 12 كيلو مترا، مشيرا إلى توزيع أعمال التطوير على أكثر من مرحلة إذ تتضمن الأولى منها 5 مناطق عاجلة للتطوير هي: (مسجد الحاكم- المنطقة باب زويله- درب اللبانة- جنوب مسجد الحسين).

وأوضح أن التعامل مع الآثار الفاطمية جرى عادة على مدار الحقب التاريخية الماضية بالاكتفاء على إجراء أعمال ترميم الأثر وحسب، مشيرا إلى استهداف خطة التطوير؛ الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية (الأثر- محيط الأثر- التطوير المجتمعي).

وأشار إلى تعرض القاهرة التاريخية إلى الإهمال على مدار عقود طويلة من الزمن، معقبا: «وصلت لمرحلة متدهورة للغاية على مستوى المباني والشوارع والبنية التحتية، لا يوجد خدمات إطلاقا»، مشيدا بتوجه الدولة المصرية نحو الالتفات إلى أهمية هذه المعالم التاريخية.

وكشف عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير وإحياء القاهرة التاريخية خلال فترة عام ونصف العام.

