اسكتلندا: العاملون في مستودعات ذخيرة يصعدون إضرابهم دون تأثير على مساعدة أوكرانيا

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صوت العاملون في مستودعات الصواريخ التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، لصالح تصعيد إضرابهم عن العمل في نزاع بشأن الأجور.

وسيضرب أعضاء نقابة العمال "جي ام بي" باسكتلندا في مجمع الذخيرة بمدينة بيث في نورث ايرشاير، والذي يزود أوكرانيا بالصواريخ، عن العمل لمدة أسبوعين اعتبارا من 21 أغسطس. ويقع المصنع غرب مدينة جلاسجو.

وحذرت النقابة من أن الإضراب في المجمع، الذي يديره قسم الدفاع والمعدات والدعم، سوف يعطل الشحنات.

غير أن وزارة الدفاع قالت إن الإضراب لن "يكون له تأثير على قدرتها على تقديم مساعدات لأوكرانيا"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويأتي الإضراب المرتقب بعدما فشلت 4 أيام من الإضرابات في الأسابيع الأخيرة في تأمين الوصول إلى حل لنزاع الأجور.