الصحة السعودية تطلق حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة

أطلقت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة، تستمر حتى 19 أغسطس 2023، وتستهدف أقسام الولادة في المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن من أبرز المخالفات عدم وجود غرف مجهزة للولادة الطبيعية، وقسم تنويم خاص بالولادة، واستشاري أطفال لحديثي الولادة، وتجاوز نسبة عمليات التوليد القيصري دون وجود سبب علمي، وزيادة ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي حقيقي، بالإضافة إلى تجاوز التخصص "الطبيب غير مؤهل أخصائي- استشاري" لإجراء عملية قيصرية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت أنها ستقوم بالمرور على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وضبط المخالفات المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وناشدت الوزارة، الجميع، الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، من خلال الاتصال على 937.