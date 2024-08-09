 تموين الوادي الجديد: تحرير 85 محضرا بمركزى الخارجة وبلاط - بوابة الشروق
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تموين الوادي الجديد: تحرير 85 محضرا بمركزى الخارجة وبلاط

عمرو بحر:
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:31 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:31 م

أعلن محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، أن الحملات التموينية بالأسواق والمخابز وكل المتاجر ومحطات الوقود والمطاحن بمركزى الخارجة وبلاط، أسفرت عن تحرير نحو 85 محضرا تموينيا متنوعا، بواقع 70 محضرا في مركز الخارجة، و15 محضرا في مركز بلاط، مؤكدا أن الحملات التموينية تشمل مراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشترطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين، بالتعاون مع مباحث التموين ومصلحة الموازين والرقابة الداخلية بهدف إحكام الرقابة المشددة وضبط الأسواق.

وقال إن المحاضر تنوعت مابين عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار محاضر بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر الجبري، بيع سلع مجهولة المصدر، وسحب ميزان غير مدموغ ومحاضر ميزان غير صحيح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

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