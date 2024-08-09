رئيس شعبة الدواء: سعر المضاد الحيوي في مصر أقل 9 أضعاف من الخارج

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إنّ هناك أدوية شهدت نقصا كبيرا بسبب الأزمة التي شهدها تدبير الدولار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن هناك شركات توقفت مؤقتا حتى استقرار السوق لعدم الاتجاه للخسارة ومن ثم الغلق الكلي.

ولفت إلى أن علبة المضاد الحيوي في مصر التي وصل سعرها إلى 170 جنيهًا، ومثيلتها في الخارج وصل سعرها إلى 800 جنيه، أي أقل 9 أضعاف ثمنه تقريبا.

وأوضح عوف أن مصر أنتجت عقار فيروس سي وتم التسعير من قبل هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة تعاقدت على المادة الخام منه بأسعار ملائمة في ظل توفر الإرادة السياسية الداعمة لهذا الملف.