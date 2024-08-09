قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنه لم يتدخل في اختيارات أبنائه للتخصص الجامعي بعد مرحلة الثانوية العامة.

ووجه خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، نصيحة بهذا الصدد لطلاب الثانوية العامة المقبلين على المرحلة الجامعية قائلا: «أقول لأولادي الطلبة: اختار التخصص الذي تحبه كي تنجح فيه، لأنك ستجد السعادة وأنت تذاكر وتعمل.. أشجع طلاب الثانوية العامة على ذلك، أرجوكم اختاروا التخصص الذي تحبونه واشتغلوا على أنفسكم حتى تصبحوا ناجحين في مجالاتكم».

وواصل تقديم نصائحه: «ادخلوا التخصص الذي تحبوه، لو أخلصت له وعملت بجد واشتغلت على نفسك، ستكون متميز فيه أكثر من تخصص لا تحبه وتخرجت في النهاية منه بمجرد شهادة».

وحول استخدام الذكاء الاصطناعي، قال «عاشور» إنه أصبح جزءًا أساسيا من كافة التخصصات، بما في ذلك الزراعة والطب والهندسة، ضاربا مثالا بالهندسة، والتي أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية فيها.

وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام وضع دليلا إرشاديًا يتضمن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، متابعا: «في الوقت الحالي، أصبح بمجرد إدخال الأوامر بمواصفات وعناصر المبنى ممكن تحصل على تصميم كامل للمشروع بكل عناصره، بدون الحاجة إلى بذل أي جهد، لكن هدفنا الأساسي يجب أن يكون التعلم أولاً، ثم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وفقًا للاحتياجات الأساسية في البحث، وليس الاعتماد عليه بنسبة 100%».