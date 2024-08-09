إصابة أربعة عسكريين بجروح في سوريا جراء قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية بريف حمص

أعلن مصدر عسكري سوري استهداف إسرائيل مواقع للجيش السوري في محافظة حمص.

وقال المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "حوالي الساعة 2055 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى، وأدى العدوان إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية في محافظة حمص: "إن إسرائيل قصفت مستودعا للذخيرة قرب مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي وسط سوريا".

وقال سكان في منطقة الشعيرات لـ (د.ب.أ) إنهم سمعوا صوت انفجار قوي تلاه عدة انفجارات وإنهم شاهدوا النيران تندلع في الموقع العسكري قرب قرية الوازعية ".