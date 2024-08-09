150 عاما على ميلاد مصطفى كامل: فعاليات ثقافية لإحياء إرثه الوطني في القاهرة

استهلّت سلسلة "أرواح في المدينة" برنامج لقاءها السابع والعشرين، المخصص لإحياء الذكرى الـ150 لميلاد الزعيم الوطني مصطفى كامل، بزيارة ضريحه في حي القلعة بالقاهرة.

وينظم مشروع "القاهرة عنواني" أسبوعًا من الفعاليات الثقافية لتلك المناسبة، في إطار هدفه بحفظ الذاكرة الوطنية المصرية.

وقال الكاتب الصحفي محمود التميمي: "لأن الأحداث في تاريخ المصريين كثيرة، ولأن التواريخ تحتاج إلى تذكير وذكرى، اخترت أن تكون العودة باستحضار روح جليلة من أرواح هذا الوطن، حيث تحل الذكرى الـ150 لميلاد الزعيم الوطني مصطفى كامل. اخترت أن يكون الحدث في نفس الحي الذي نشأ وعاش فيه، بل ويستقر فيه جثمانه الآن ما بين السيدة زينب والخليفة، ولذلك اخترت قصر الأمير طاز لنعقد فيه استثناءً يوم 8/8 لقاء أرواح في المدينة، الذي سيكون بداية لأسبوع كامل من الأنشطة مع جهات عديدة، في مقدمتها قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة الذي يشرف على متحف مصطفى كامل في ميدان القلعة. سيبدأ احتفالنا بذكرى ميلاد الزعيم الوطني الكبير من أمام قبره داخل متحفه عند الساعة الخامسة، بشرح للقيمة التاريخية والمعمارية للمتحف مع المعماري الكبير عصام صفي الدين".

وتتضمن الفعالية تكريم نخبة من أهم مبدعي الدراما الذين قدموا تاريخ مصر على الشاشة نابضًا بالحياة من خلال دراما السير الذاتية التي أنتجت في التليفزيون المصري العريق عبر تاريخه.

والمكرمون هم: المخرجة القديرة إنعام محمد علي، واحدة من أيقونات الدراما المصرية التاريخية وغير التاريخية، والكاتب الكبير محمد السيد عيد، رائد دراما الشخصيات التاريخية والسير الذاتية، والفنان الكبير كمال أبو رية الذي قدم شخصية قاسم أمين، رائد الفكر الحر والتنوير في عصره قبل 22 سنة عام 2002، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذي قدم شخصية الإمام محمد عبده، أهم مجددي زمنه، والفنان الكبير أحمد شاكر عبد اللطيف الذي قدم شخصية الخديوي عباس حلمي الثاني والدكتور علي مصطفى مشرفة، والفنان الكبير أحمد الشافعي الذي قدم شخصية الزعيم مصطفى كامل، باعث الوطنية المصرية، والفنان الكبير سامح الصريطي الذي قدم شخصية الخديوي عباس حلمي الثاني في المسلسل المهم "عبد الله النديم" إنتاج سنة 1982.

وأضاف التميمي، "سنقوم بعرض فيلم عن مصطفى كامل في سينما الحضارة بساحة الأوبرا يوم 11/8 الساعة 8، مع ندوة ومناقشة للفيلم، ثم نناقش كيف جسدت السينما المصرية السير الذاتية للشخصيات التاريخية يومي الأحد والاثنين 12 و13 أغسطس".

واستكمل التميمي، "يستمر معرض لوحات مبادرة رسم مصر في قصر الأمير طاز بالتعاون مع مشروع 'القاهرة عنواني' وسلسلة أرواح في المدينة، برعاية قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة يوم الثلاثاء 13/8 الساعة 7، حيث ينظم في المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا ندوة عن مجتمع القاهرة في زمن مصطفى كامل، من خلال كتابات مؤلفين أجانب عاشوا في القاهرة في تلك الحقبة وترجمها المركز إلى اللغة العربية".

وأوضح، "وفي يوم الأربعاء 14/8 الساعة 7 في بيت السناري نختم فعاليات الأسبوع في الحي الذي ولد فيه مصطفى كامل، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، لنقدم خلاصات حول تجربة مصطفى كامل وعصره وقراءة جديدة لحادث دنشواي مع عدد من المتخصصين والباحثين في التاريخ، منهم الباحث أحمد عيد، والباحث يوسف أسامة، والدكتور محمد الشيشتاوي".

يذكر أن "أرواح في المدينة" هي سلسلة لقاءات شهرية ينظمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وتهدف إلى توثيق تطور المجتمع المصري عبر إعادة قراءة الأحداث والتاريخ ومن خلال الأرشيف المصري مكتوب وبصري ومسموع.