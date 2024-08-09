وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان وسط تصاعد التوترات في المنطقة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس تحذيرا شديدا لسكان لبنان المجاور، مشيرا إلى أنه إذا استمرت حزب الله في عدوانها، فإن إسرائيل ستقاتل "بكل قوتها".

وقال جالانت ، في رسالة غير عادية موجهة بشكل مباشر إلى الشعب اللبناني، إن إسرائيل تسعى "للسلام والازدهار والاستقرار على جانبي الحدود الشمالية".

وتابع جالانت "لن نسمح لميليشيا حزب الله بزعزعة استقرار الحدود والمنطقة".

وأكد أنه "إذا استمر حزب الله في عدوانه، فإن إسرائيل ستقاتله بكل قوتها"، مضيفا: "أولئك الذين يلعبون بالنار يجب أن يتوقعوا الدمار".

يشار إلى أنه في أعقاب استشهاد زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله ، فؤاد شكر، تواصل تزايد خطر اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط.

وهددت إيران وحزب الله وحماس بالرد على إسرائيل.

وتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل دعما لحليفته حماس منذ أن أدى الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى اندلاع حرب غزة.

وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين في لبنان، وقتل أكثر من 350 من أعضاء حزب الله فضلا عن جنود إسرائيليين.

وتعرض عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود للنزوح من منازلهم.